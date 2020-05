Deputato Mollicone: "La Lega Calcio ha risposto ai dubbi di Spadafora. Riavviare il calcio"

Il deputato Federico Mollicone ha parlato dopo l'informativa del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. “La Lega Calcio ha proposto e stabilito il 13 giugno, quindi mentre lei stava parlando - in maniera poco elegante - ha dato una risposta ai suoi dubbi, alla contrarietà del collega Valente. Non si capisce per quale ragione ora spetti al Governo, semmai al Parlamento spetterebbe decidere il riavvio del campionato, come fatto in altre nazioni. Lei ha citato la Germania: riavviare il calcio significherebbe riavviare lo sport. Il calcio deve ripartire con regole certe, perché ci sono tante professionalità e tanti valori, ci aspettiamo collaborazione e non ostruzionismo. Il calcio rappresenta un volano economico".