Derby Arechi 'in nome' passaporto ematico

Capitani Salernitana e Avellino indosseranno fascia speciale

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Una fascia speciale per i capitani di Salernitana ed Avellino in occasione del derby tra le due squadre in programma domenica allo stadio Arechi di Salerno per sensibilizzare il mondo sportivo all'adozione del Passaporto Ematico. Salernitana ed Avellino hanno accolto l'invito della Fondazione Fioravante Polito e così in occasione del match della nona giornata di ritorno di B i capitani delle due squadre indosseranno una speciale fascia di capitano raffigurante i volti di Andrea Fortunato, Piermario Morosini e Flavio Falzetti. Ai tre calciatori è dedicato il Passaporto Ematico che la Fondazione Polito promuove da anni con l'obiettivo di inserire gli esami ematici tra quelli attualmente previsti come obbligatori in età giovanile per ottenere l'idoneità sportiva. "La sensibilità dei club è estremamente importante, così come il sostegno degli sportivi e di tante società, non solo calcistiche, che hanno compreso l'importanza del Passaporto Ematico'' ha commentato Davide Polito, presidente della Fondazione