© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il derby di Milano non sarà, ovviamente, solo la sfida fra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Il duello fra i due ex compagni ai tempi del Manchester United sarà comunque il fulcro da cui si dipanerà il canovaccio di tutta la notte di San Siro.

Per questo motivo il Corriere dello Sport propone l'analisi del rendimento dei due giocatori nei derby, italiani e non, affrontati in carriera.

Complice anche la differenza e la militanza in giro per l'Europa il conteggio premia lo svedese con sei successi: cinque nel derby di Milano vissuto con ambo le maglie, uno in quello di Barcellona fra i blaugrana e l'Espanyol. Il belga, invece, oltre che il derby dell'andata si è imposto solo una volta nella stracittadina di Manchester col City.