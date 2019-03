Alla vigilia del derby di Roma tornano le scritte antisemite a un passo dall'Olimpico. "Romanista Anna Frank", con la sigla SSL, apparsa su un muro al Circo Massimo. La scritta è stata immediatamente rimossa dalle forze dell'ordine, alzando però l'allerta: previsti 1000 agenti per l'evento calcistico di domani sera.

La scritta su un muro comparsa vicino il Circo Massimo mi fa orrore. Questo schifo non è tifo, non è calcio. Ringrazio i Pics della @PLRomaCapitale per l'immediato intervento di rimozione della vile scritta.

— Virginia Raggi (@virginiaraggi) 28 febbraio 2019