© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby di Torino programmato per il 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga, fa ancora discutere. Dopo le parole di Urbano Cairo, che ha chiesto rispetto e invocato lo spostamento della partita contro la Juventus, cresce anche la preoccupazione delle autorità per una partita che non poteva essere programmata in data più inadeguata. Di conseguenza, scrive Tuttosport, sono in salita le ipotesi di un rinvio per ragioni di forza maggiore a metà maggio della stracittadina torinese. Molto dipenderà, ovviamente, dagli incroci Champions dei bianconeri.