Derby tra Genoa e Sampdoria, la parola d'ordine è fair play

Peroni sponsor,tifosi invitati a brindare insieme prima di match

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La parola d'ordine è fair play in vista del derby della Lanterna. E con questo obiettivo la Peroni, la birra ufficiale di Genoa e Sampdoria sarà presente allo stadio Luigi Ferraris come Match Sponsor del derby di Genova, con una nuova iniziativa all'insegna anche della passione calcistica tra i tifosi. Nel corso della partita di sabato 14 dicembre, sui maxischermi dello stadio Luigi Ferraris, saranno proiettate le foto di un'iniziativa antecedente la stracittadina, che andrà in scena dalle prime ore del pomeriggio presso il MOG di Genova. I tifosi delle due squadre saranno chiamati ad un gesto di fair play in vista del derby: condividere una birra con i sostenitori della squadra avversaria, promuovendo così i valori sani dello sport, in pieno stile Terzo Tempo. Un pre-derby alternativo, con le tifoserie rivali che si troveranno riunite allo stesso tavolo per celebrare con Peroni la propria squadra del cuore e la comune passione per il calcio. I selfie più originali saranno poi proiettati allo stadio. Il Mercato Orientale è stato anche lo scenario di un derby in cucina tra le vecchie glorie di Genoa CFC e UC Sampdoria. I rossoblù Luca Antonini, Gennaro Ruotolo e Claudio Onofri (capitanati dallo chef Maurizio Pinto) ed i blucerchiati Attilio Lombardo, Marco Lanna e Enrico Nicolini (guidati dallo chef Ivano Ricchebono) si sono affrontati in una stracittadina tutta culinaria ispirata da amicizia e passione sportiva, che ha visto le birre Peroni e Peroni Gran Riserva come ingredienti cardine di ogni portata. (ANSA).