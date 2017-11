Desailly sulla follia di Evra: "Anche io ho pensato di reagire spesso"

Marcel Desailly, indimenticato campione del Milan e della Nazionale francese, ha commentato l'assurdo episodio che ha visto coinvolto il terzino Patrice Evra, reo di aver colpito con un calcio un sostenitore della sua squadra: "Mi è dispiaciuto vedere quelle immagini. Anche se i tifosi spesso fanno cose assurde, i giocatori devono essere un esempio. Non è possibile finire un'ottima carriera con un gesto del genere. Avrà avuto le sue ragioni, non sta a me giudicarlo. A volte l'adrenalina fa fare cose stupide. Conosco il giocatore e anche l'uomo: nella mia carriera mi sono trovato di fronte a situazioni del genere e ho pensato anche io di reagire, ma l'ho solo pensato". Queste le dichiarazioni di Desailly a Nice-Matin.