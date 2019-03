Didier Deschamps, tecnico della Francia, ai microfoni di Mediaset ha risposto alle accuse di Endt, ex team manager dell'Ajax, battuto nel 1996 in finale di Champions League con la maglia della Juventus. "Sono sempre dichiarazioni che possono mettere in dubbio, ma non c'è bisogno. C'è la verità del campo, è l'unica che conta per tutti". L'ex dirigente dei lancieri aveva detto che "Nel '96 abbiamo affrontato una Juve che si è rivelata essere dopata".