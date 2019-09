© foto di Federico De Luca

Sono più le assenze dalle designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A a far notizia che le effettive scelte dei designatori arbitrali per la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Alla lista dei direttori di gara chiamati a scendere in campo mancano, infatti, ancora una volta Davide Massa e Paolo Valeri, ovvero i due fischietti protagonisti (fra campo e sala VAR) della clamorosa svista arbitrale in Fiorentina-Napoli della prima giornata che ha portato all'assegnazione di un rigore a Dries Mertens per un inesistente fallo di Castrovilli in area viola. Continua dunque per entrambi la pausa forzata dopo quanto accaduto al Franchi.