Desports guarda in Francia. Partnership con PSG per l'Asia

Desports si allarga sempre più. Dopo Chongqing Dangdai Lifan, Granada e Parma, il gruppo cinese si apre anche alla Francia. Non acquistando un club, come nei precedenti casi, ma trovando un accordo commerciale con una delle società più importanti a livello mondiale: il Paris Saint-Germain ha firmato una partnership di tre anni e mezzo con Desports, con quest'ultima che diventa dunque il gestore esclusivo dei diritti di sponsorizzazione e dei diritti di licenza del team transalpino in Cina e a Hong Kong. In sostanza il gruppo che detiene il 60% del club ducale diventa licenziatario del marchio PSG e si occuperà di vendere e gestire le strategie di marketing dei prodotti ufficiali e delle sponsorizzazioni in quel mercato. A dare la notizia sportmag.fr che riporta anche la dichiarazione di Jiang Lizhang, numero uno crociato e di Desports, sull'affare: "Questo è solo l'inizio di una partnership a lungo termine con il PSG. Non vediamo l'ora di esplorare ancora più opportunità di collaborazione nel prossimo futuro, che sono sicuro sarà ancora più brillante"