© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Di Biagio non risponde ad Arrigo Sacchi, allenatore che aveva attaccato l'Under 21 dopo la prestazione contro la Slovacchia parlando di squadra presuntuosa e arrogante. "Non devo dare nessuna risposta a Sacchi - ha detto -. Lui li ha visti crescere questi ragazzi e se ha detto quelle cose sarà perché ha visto qualcosa di anomalo. Qualche gestione nei momenti della gara bisognerà cambiarla. I ragazzi sono stati i primi a rendersi conto che si sono innervositi perché non si riusciva a giocare bene perché il risultato era negativo", ha detto Di Biagio che prosegue. "Più che smaltire la rabbia per la sconfitta con la Slovacchia, dobbiamo capire il perché non siamo riusciti a fare una buona gara. Con l'Albania sarà una gara diversa rispetto all'ultima, una gara che mi darà la possibilità di provare qualche nuovo giocatore".