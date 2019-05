Di Campli: “Favilli credo resti a Genova, Orsolini lo avrà chi crede in lui”

Fonte: Radio bianconera

© foto di Alessio Alaimo

Il procuratore Donato Di Campli ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: "Allegri è una persona splendida. Io l’ho conosciuto da giocatore a Pescara quando facevo il giornalista, ritengo che rimanga alla Juve, per i rapporti consolidati con la società e la presidenza. C’è ancora una cosa da fare prima di andare via".

Su Orsolini: "C’è un discorso tra riscatto e controriscatto tra Juve e Bologna. Io penso di essermi già espresso su di lui: per me, Riccardo è un prospetto molto interessante. È una cosa che dicevo anche ai tempi di Ascoli. In questo momento, secondo i numeri, è l’esterno più forte della Serie A. 6 gol e 4 assist più i due gol in Coppa Italia. Questi gol hanno portato 15 punti al Bologna. Io rispetto tutti. Per me Chiesa è uno dei profili più importanti del calcio italiano. Riccardo non è da meno. Noi non siamo merce di scambio con nessuno. Chi crede in Riccardo avrà Riccardo, chi non ci crede non lo avrà. Ricordo anche che è il capocannoniere del Mondiale Under 20. Nel calcio, si sa, ci sono dinamiche che non si possono controllare. I rapporti con la Juve ci tengo a dire che sono ottimi".

Su Favilli: "Lui ha avuto qualche problemino quest’anno che è in via di definizione. È stata un’annata disgraziata, ora ha ripreso gli allenamenti. Credo che la sua storia continuerà a Genova il prossimo anno".