© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Di Canio, intervistato da Il Mattino, parla di Kalidou Kolibaly, difensore del Napoli entrato nel mirino della critica dopo i gravi errori di questo inizio di stagione: "È il migliore in assoluto nel suo ruolo. Punto. Però vedere il guerriero andare in apprensione, arrivare sbilenco all'ultimo minuto mi ha colpito. Follie per lui in Premier? Piano. Lì sono attenti: Maguire è inglese e quindi per spirito patriottico c'è sempre un sovrapprezzo. Non sono così sicuro che Koulibaly in Inghilterra farebbe la differenza come da noi. Lì gli attaccanti centrali sono dei giganti come lui, usano i gomiti e gli arbitri non fischiano quasi mai nulla. Insomma, il passaggio non sarebbe così elementare".