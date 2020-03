Di Canio: "Lukaku deludente con le big? Non mi stupisce. Gioca meglio con le piccole"

Paolo Di Canio ha così commentato ai microfoni di Sky Sport il successo della Juve sull'Inter: "Non mi stupisce veder segnare Lukaku tanto con le piccole dove la sua fisicità e il suo carattere lo portano a sentirsi dominante e superiore mentre in queste partite, migliorerà nel tempo, non pervenuto. Per quanto riguarda la Juve, ho visto la sostanza. Questa sera abbiamo visto morire l'eleganza e la sostanza. Più Matuidi di Rabiot, più Ramsey di Bentancur adattato da mezzala, più Bentancur regista che Pjanic. Nella fase difensiva possono permettere a quei tre davanti di non partecipare in attesa che possano esprimersi facendo dei gol. Ho visto la sostanza e il possesso, nel momento in cui si è sentita più sicura, di Allegri. Senza nulla togliere a Sarri".