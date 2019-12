© foto di Image Sport

Paolo Di Canio, ex attaccante e ora opinionista Sky, nel post-partita di Napoli-Sassuolo si è soffermato sul momento degli azzurri, tornati alla vittoria dopo ben due mesi: "Questa partita deve essere il punto di svolta. C'è un momento per festeggiare e lavorare, dopo la pausa, per credere ancora di più nel progetto Gattuso. Dopo la fiducia ritrovata per il gol di Allan abbiamo rivisto la determinazione del Napoli. Una dimensione ritrovata in quei 20 minuti che deve protrarsi nel tempo ora".