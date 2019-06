© foto di Image Sport

Paolo Di Canio, ex giocatore e opinionista Sky Sport, ha analizzato il successo del Liverpool nella finale di Champions League: "È il calcio più dinamico, non oggi ovviamente, con l'inno più bello del mondo. Ha vinto la squadra che ha meritato, con un'identità precisa. Hanno appartenenza, responsabilità e giocano un bel calcio. Quest'anno sono stati strepitosi in campionato, è il coronamento di una squadra maturata e che ha meritato questa finale. È il completamento di un percorso anche per Sarri, si adatta ai giocatori che ha, non fa un minuto del suo calcio. Anche lui è stato in grado di completarsi, oggi bisogna vincere. L'errore di Sissoko? A questo livello nn esiste, è una cosa che si fa tra amici".