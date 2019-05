Di Canio su De Rossi: "E' il leader che tutti gli allenatori vorrebbero"

© foto di Image Sport

Paolo Di Canio ha detto la sua - parlando a Sky Sport - sull'addio alla Roma da parte di Daniele De Rossi: "Non si può far altro che applaudire Daniele, per quello che ha rappresentato come giocatore per la Roma ma anche come uomo. Si è sempre comportato come un leader, sia in campo che a parole. Il tipo di leader che ogni allenatore vorrebbe", alcune brevi dichiarazioni dell'ex attaccante di Lazio e West Ham.