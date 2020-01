Di Caro (Gazzetta): "CR7 non abdica. Lukaku inarrestabile"

Andrea Di Caro, firma de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il turno di campionato dell'epifania in un fondo oggi pubblicato sulla rosea: "Ronaldo chiama, Lukaku risponde. Juve e Inter proseguono la loro corsa appaiate al primo posto grazie ai gol e alle prestazioni superlative dei due uomini simbolo. Il calcio è un gioco collettivo, fatto di due fasi, dove sono fondamentali gli equilibri ecc ecc. Non c’è allenatore che per esaltare il gruppo non ce lo ricordi. Ormai è una lezione mandata a memoria, la sanno anche i bambini. Però poi vedi Juve-Cagliari e Napoli-Inter e fai fatica a non personalizzare. A 34 anni Ronaldo comincia il 2020 regalandosi la prima tripletta italiana. Il Re non abdica. Sembra passata un’eternità dalla stizzita uscita dal campo il 10 novembre scorso quando non salutò Sarri che lo sostituì col Milan. [...] Non era facile dopo il poker bianconero per l’Inter scendere in campo a Napoli con la Juve davanti, la Lazio a soffiare sul collo e l’Atalanta, che va avanti a suon di manite, prossima avversaria a San Siro. C’era il rischio di covare dubbi, farsi prendere da un po’ di tremarella. Serviva affidarsi a un gigante: uno grande, grosso, forte, che non trema neanche durante una tormenta. Lukaku ha trovato una di quelle serate in cui partendo in velocità negli spazi diventa inarrestabile. Vero è che in un paio di occasioni la difesa del Napoli è sembrata come quel tonno che si taglia con un grissino, ma i meriti di Romelu, al 14° gol, non sono in discussione: è lui l’uomo in più di una squadra consapevole della propria forza e con una fisionomia ormai definita. Otto vittorie e un pareggio fuori casa sono lì a testimoniarlo".