© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo un breve estratto dell'editoriale di Andrea Di Caro, prima firma de La Gazzetta dello Sport, inerente alla crisi di risultati del Milan: "Per un po’ sarà molto meglio che tutti - dirigenti, allenatore, giocatori, tifosi e stampa - smettano di chiedersi se questa squadra potrà lottare per un posto in Europa. Ora è il momento di fare punti con estrema concretezza e umiltà per allontanarsi da una pericolosa zona salvezza: la classifica parla chiaro. I problemi non si risolvono mettendo in campo il nome, ma una parvenza di gioco, condito da intensità, carattere e concentrazione. Tutte cose di cui il Milan è privo. Gli effetti del cambio in panchina recitano un punto in due partite. Se questa è la cura Pioli c’è di che preoccuparsi. La quantità di palle perse dai rossoneri è stata impressionante: imbarazzante quella che ha portato al 2-1 giallorosso. In settimana prima Maldini e poi - un po’ maldestramente - Pioli hanno gonfiato il petto dicendo che il Milan non può aspettare 10 anni per tornare a vincere. Una polemica tra vertici societari trasferita all’esterno. Ma chi se non Maldini negli ultimi due anni e Boban in questa stagione ha avuto il compito di costruire un Milan credibile? Se questo gruppo, costruito con pochi fondi ma anche molto male, fa acqua da tutte le parti, i primi responsabili sono loro".