© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha commentato la giornata di Serie A. "Conto alla rovescia per il derby di Milano (...). Il pronostico in un derby è difficile sempre, figurarsi tra due squadre che pur vivendo momenti diversi, hanno valori tecnico-tattici abbastanza in equilibrio (...). Se da una parte c'è il castigatore Piatek, dall'altra manca il contraltare (...). Mentre Icardi, assente anche sugli spalti, tratta ancora le condizioni per tornare a disposizione in questa stancante telenovela che ha già danneggiato oltre misura l'immagine della società e di tutti i protagonisti principali".