Di Caro sulla Gazzetta: "Rocchi, errore grave. Fabbri incomprensibile"

Andrea Di Caro, sule colonne de La Gazzetta dello Sport, commenta la giornata di Serie A e il posticipo di ieri. "C'è stato un po' di tutto in questa emozionante Roma-Inter: 4 gol, azioni a ripetizione, grandi giocate, errori sotto porta, Var protagonista (con un evidente rigore negato a Zaniolo, un altro giustamente concesso alla Roma per fallo di mano di Brozovic e uno Spalletti che reclama su Icardi), poco tatticismo e tanta voglia di superarsi (...). L'errore di Rocchi che non vede il fallo su Zaniolo è già grave, ma quello di Fabbri al Var che non lo manda a vedere le immagini è addirittura incomprensibile. Un vero peccato. Perché si fa davvero fatica a capire. Nello stesso giorno il meglio e il peggio della Var: a San Siro si assegna un rigore che a occhio nudo sfugge a tutti certificando la sua indubbia utilità, all'Olimpico si nega invece un rigore che vedono tutti"..