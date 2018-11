Di Caro sulla Gazzetta: "Higuain travolto dal solito destino"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

"Pipita travolto dal solito destino". E' il titolo del findo di Andrea Di Caro sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Al minuto 83 di Milan-Juve, quando gli è stato sventolato in faccia il cartellino rosso e lui è esploso in una protesta rabbiosa e impotente, sfociata quasi nel pianto, si è conclusa la notte al contrario di Gonzalo Higuain".