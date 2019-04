Di Caro sulla Gazzetta: "L'AIA risponda sulla qualità degli arbitri"

Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport e responsabile di Gazzetta.it, nel suo consueto "Commento" del lunedì sulla rosea, è tornato a parlare dei problemi legati alle direzioni di gara nel weekend e più in generale, nel corso di tutto il campionato: "Ogni domenica cambiano i protagonisti ma la storia si ripete. Dall'inizio dell'anno ad oggi non si sono visti miglioramenti. Lo sappiamo, il ricambio generazionale è faticoso e non si vedono nuovi Collina, Rosetti o Rizzoli. Ma non possiamo accontentarci di una mediocrità diffusa e di poche eccezioni positive. Come si è arrivati a questo livello insufficiente? Perché il paese che sfornava gli arbitri per le finali mondiali oggi fatica a partorire fischietti in grado di gestire anche gare da metà classifica? Non bastano le analisi dei singoli episodi, dai vertici dell'AIA servono risposte più approfondite. Nel calcio sono tutti sotto esame, non solo allenatori e giocatori".