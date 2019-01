© foto di Giacomo Falsini

Atalanta-Roma sarà una delle partite clou di domani pomeriggio. Si preannuncia spettacolare e intensa. Ne ha parlato a Tim Gate Alberto Di Chiara, ex giallorosso. "E' quasi uno scontro diretto, l'Atalanta è in ascesa e in forma mentre la Roma si è ripresa. Psicologicamente è messa meglio la squadra nerazzurra: Gasperini l'ha plasmata alla grande e può mettere in difficoltà chiunque. Sarà una bella gara da vedere e da vivere. La Roma deve inseguire il quarto posto ma l'Atalanta è lì e ha un'occasione per far vedere tutta la sua maturità".

Dagli ultimi giorni di mercato in generale cosa si aspetta?

"Ormai gli inserimenti più importanti credo siano stati fatti. Magari l'Inter può ancora cercare qualcosa ma non credo ci siano cose eclatanti. Più che altro ci saranno degli aggiustamenti".