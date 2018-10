Di Chiara: "Giovinco in Nazionale? Mancini vuole qualità"

© foto di Giacomo Falsini

La Roma ha definitivamente ripreso il cammino giusto in campionato. con la vittoria di ieri con l'Empoli salgono a quattro i successi consecutivi dei giallorossi. "Di Francesco ha saputo riprendere per i capelli questa squadra che ora ha ritrovato piena fiducia in se stessa", dice Alberto Di Chiara, ex calciatore della Roma ai microfoni di TimGate. "Dzeko è di nuovo in gran condizione ma c'è da dire che la vittoria nel derby ha cambiato tutto, ridando nuovo smalto ai giocatori. Non era scontato battere l'Empoli e ora è stato riagganciato il gruppo delle cosiddette inseguitrici della Juventus che comunque mi sembra che abbia già preso il largo...".

In Nazionale invece torna Giovinco: da ex azzurro lei che ne pensa?

"Mancini cerca di trovare individualità tecniche che mancano in questa Nazionale. Giovinco è simile per caratteristiche ad Insigne ma è evidente che il ct vuole più qualità nella squadra. Purtroppo, al di là di Chiesa e pochi altri, non ce n'è molta nel gruppo. Direi che è una rosa che piange. Sento palalre della possibilità di naturalizzare Allan: si cerca di far diventare italiani quei giocatori che non vengono presi in considerazione dalle altre nazionali... Tornando a Giovinco, si punta su di lui perché si cercano giocatori tecnici che possano reggere il peso della Nazionale".