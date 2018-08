Di Chiara: "Napoli, la squadra non si è rinforzata"

© foto di Giacomo Falsini

Il precampionato del Napoli continua ad essere preoccupante. Poche risposte positive dal campo e un mercato che non ha regalato quei colpi che in molti si aspettavano per un salto di qualità della squadra. Ne ha parlato Alberto Di Chiara, ex calciatore ed ex compagno di Ancelotti nella Roma, ai microfoni di Tim Gate: "Innanzitutto non darei un eccessivo peso alle gare estive, spesso abbiamo visto come poi nel momento in cui le partite contano davvero le cose cambiano. Certo, non posso nascondere che dal mercato dei partenopei mi aspettavo di più. A parte Ancelotti, tecnico di grande valore, il Napoli è il club che tra le big si è rinforzato meno. L'Inter si è rafforzata più di tutte, il Napoli si è fermato. Ancelotti è diverso da Sarri, è pragmatico e vince quando c'è bisogno di vincere. Al tempo stesso va detto che la squadra è in una fase di cambiamento, non negli uomini ma nella struttura e se dovesse arrivare un colpo in attacco allora potrebbe pareggiare i conti con le altre".

Ancelotti insomma a suo parere non è preoccupato?

"Ripeto, alle partite estive biosgna dare il giusto valore. Bisogna semmai capire se nella squadra esistono le condizioni per ripetere la stagione precedente. E questo lo percepisci anche in allenamento da certi piccoli particolari. Magari dopo la grande annata precedente in cui la squadra ha spinto al massimo sull'acceleratore ora c'è stato un piccolo rilassamento. Ecco, in questo caso Ancelotti dovrà essere bravo a ricaricare il gruppo e a riportare quell'adrenalina capace di rinvigorire la squadra"