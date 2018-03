Di Chiara: "Simeone pagato quanto Gomez. Deve andare in doppia cifra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Di Chiara, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Blu del momento in casa viola. Ecco le dichiarazioni, riprese da FirenzeViola: "La mano di Pioli c'è, perché ha avuto il difficile compito di ricompattare la squadra dopo la scomparsa di Astori. Ha dato coraggio ad una squadra che è tornata a convincere. La sua arma in più è la capacità di far gruppo. Biraghi? All'inizio era criticabile, poi sta mostrando quanto abbia lavorato fino ad oggi. I risultati stanno trascinando anche lui. È stato capace di reggere a tutte le critiche che gli sono state mosse. Gli manca però qualcosa per diventare fondamentale. Simeone? Non te l'hanno regalato, se si va a vedere è costato quanto Gomez. Per il costo è da doppia cifra, ma ultimamente sta faticando a centrare la porta. Per questa squadra è fondamentale avere un attaccante che sappia fare gol".