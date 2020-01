Di Cintio: "La Serie A è viva. La sfida è espandersi nel mondo. Mediapro opzione da valutare"

La questione dei diritti tv riguardanti il periodo 2021-2024 è cruciale per il futuro del sistema calcio italiano e per la crescita della Serie A. In attesa degli sviluppi, con il canale curato da Mediapro che resta un'opzione da valutare, è intervenuto per commentare i possibili scenari anche l'Avvocato esperto di Diritto Sportivo Cesare Di Cintio che, sulle righe di Tuttosport, ha fatto il punto sulla situazione in Italia: "I segnali che arrivano da questa stagione sono incoraggianti, come dimostra anche la media spettatori presenti allo stadio alta come non accadeva da oltre 15 anni. Il problema - spiega l'Avvocato - è che la crescita del fatturato è lontana da quella degli altri campionati. Questo rappresenta uno stimolo per battere nuove strade, alla ricerca di risultati inediti. I margini di crescita sono importanti e il canale MediaPro può essere un'opzione da valutare molto attentamente. La salute del calcio italiano dipende molto dall'assegnazione dei diritti tv per il periodo 2021-2024" .