Di Cintio: "Spero che la FIGC intervenga sulla questione fideiussioni"

© foto di Federico De Luca

L’avvocato Cesare Di Cintio, che cura gli interessi della Pro Vercelli, su Twitter ha commentato positivamente le decisioni della FIGC in merito alle sanzioni nei confronti dei club che non pagano gli stipendi sperando che presto si possano anche varare regole più stringenti sul fronte delle fideiussioni necessarie all’iscrizione al campionato: “Escludere i club che non pagano gli stipendi per 2 scadenze consecutive mi sembra una misura corretta. Servirà a garantire la regolarità del campionato e contribuirà a evitare situazioni di ingiustizia nei confronti delle società sane che sono in regola con i pagamenti. Poi non dimentichiamo che c'è anche la questione fideiussioni: oggi non c'è esplicita sanzione per la mancata presentazione. A mio avviso un club che non presenta regolare fideiussione dovrebbe essere escluso. Spero che la FIGC si occupi al più presto anche di questo tema".