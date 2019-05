Di Gennaro: "Fiorentina, situazione difficile. Ora c'è paura"

© foto di Federico De Luca

Nel Live Show di MC Sport Antonio Di Gennaro, opinionista, ha detto la sua sui temi di giornata.

Su Inter e Fiorentina

"Loro le più deluse? La Fiorentina si è trovata in una situazione impensabile prima dell'addio di Pioli. E' una squadra fragile, che perso l'allenatore di riferimento, si è trovata in una situazione di paura. C'è tensione, c'è un ambiente caldo, uno scollamento tra proprietà e tifoseria e può essere controproducente. L'Inter il terzo posto sembrava acquisito. Hanno comunque entrambe 90 minuti per rifarsi. L'Inter incontra un Empoli che sta bene, che ha dominato contro il Torino. Non sarà comunque facile. L'Inter lo scorso anno arrivò alla Champions all'ultimo respiro. Quest'anno la crescita in Europa non c'è stata. In campionato la stava facendo, poi diversi risultati ora l'hanno costretta a giocarsi tutto ora. Forse la società e Spalletti pensavano di arrivarci prima all'obiettivo".

Sul Milan

"Ha avuto momenti altalenanti, è uscita nel girone di EL quando poteva passare tranquillamente. Ha vissuto momenti importanti dopo il mercato di gennaio, dopo il derby ha perso le certezze. Gattuso? Ha lavorato avendo una squadra sempre sotto stress, ha comunque assorbito i momenti negativi. Se non dovesse arrivare quarta, cambierebbe tutti i programmi".