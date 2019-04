Di Gennaro: "Juve, con l'Ajax al ritorno come con l'Atletico"

© foto di Federico De Luca

A MC Sport, durante il Live Show, è intervenuto Antonio Di Gennaro per parlare dei temi di giornata.

Sulla Juve

"Risultato positivo, squadra diversa da quella vista con l’Atletico all’andata, ha cercato di contrastare l’Ajax e ha tenuto bene. Ha sofferto venti minuti dopo il pareggio, visto che l’Ajax c’ha messo tecnica e intensità. Brava la Juve a uscire spesso dal pressing. Bene Neres, giocatore da seguire attentamente. Dybala e Douglas Costa, quando entrati, hanno creato delle opportunità. L’Ajax però davvero piace vederlo, gioca bene e il risultato per questo è positivo. Occhio però perché al ritorno faranno la loro parte, ma ci sarà il fattore campo dalla parte dei bianconeri. Servirà una partita come con l’Atletico alla Juve per passare. Se recupera Douglas Costa e Mandzukic, sarà un problema anche per l’Ajax".

Su Rugani

"Si è fatto trovare pronto, deve imparare in fase di interdizione. Deve ancora crescere però".

Sull’Ajax

"Mi ha riempito gli occhi De Jong, impressionante in mezzo al campo. Andrà al Barcellona, giustamente. Si deve andare a prendere gente che costruisce il gioco, come lui. Uomini come Van Der Saar in società poi sono molto importanti, è una figura di riferimento. Certe figure devono esserci in una società. Sono bravi, talentuosi, hanno la mentalità del tecnico e che gli trasmette il club. Tanti i giovani che escono fuori e che soprattutto giocano. E poi le strutture, che da noi mancano".

Sul Napoli

"Sia Ancelotti che De Laurentiis hanno detto che a fine campionato ci saranno rinnovamenti. Lo zoccolo duro non ha vinto nulla, ma con questa Juve era difficile. Per questo l’EL è molto importante. Se la vinci, hai fatto una grande annata. L’Arsenal è tosto in casa ma battibile fuori".

Su Tottenham-City

"Stagione finita per Kane, il City però si è dimostrato umano. 1-0 è un risultato difficile, sono affascinato dal vedere la reazione di Guardiola. Kane è troppo importante e Llorente è un giocatore differente. Servirà una partita coraggiosa, perché se il CIty carbura sarà dura".