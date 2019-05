Di Gennaro: "Messi decide sempre. I tifosi amano i campioni"

© foto di Federico De Luca

A MC Sport, durante il Live Show, è intervenuto l’opinionista Antonio Di Gennaro per parlare dei temi più attuali del calcio nostrano e non solo.

Sul Barcellona

"Quella punizione di Messi è incredibile. Era lontana, Alisson ha cercato di spostarsi ma non c’è stato niente da fare. E’ un gesto di un giocatore che determina sempre. Ha quasi 32 anni, fa ormai 40-50 gol l’anno insieme all’altro fenomeno, Ronaldo. E almeno tre-quattro anni a questi livelli può farli. Fa sempre la differenza. Ieri c’erano confronti importanti, Ter Stegen contro Alisson, ma anche i due attacchi. Il Liverpool ha dominato, ma Valverde ha cambiato un giocatore offensivo e ha messo un terzino, andando a vincerla. Cosa che se fosse accaduta qui… Messi e Ronaldo hanno un grande fisico, e determinano sempre a certi livelli. Poi magari a volte non girano le cose. Diversi del Liverpool hanno sbagliato, da Salah a Manè, ma capita. Sarà comunque una bella sfida e difficile al ritorno. Il Barcellona però ha il collettivo ma anche i grandi giocatori. Uno che fa un gol così, come Messi, tutti sono contenti. I veri tifosi che amano il calcio amano i giocatori forti, le squadre che giocano bene, come l’Ajax, Guardiola. Ieri il Barcellona si è difeso in contropiede, all’italiana. Non ci si deve vergognare. Bisogna lavorare sulla tecnica, lo diceva anche Favini. Non conta il corpo ma il controllo del pallone. Perché è la palla con cui si gioca".