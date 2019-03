© foto di Federico De Luca

Angelo Di Livio, ex fra le altre di Juventus e Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Federico Chiesa: "Giocava con mio figlio, ora pare suo papà. Ha cattiveria e cuore, se lo prendono i bianconeri si sistemano per tanti anni. Simulatore? No, è corretto. E poi la furbizia è parte del gioco", il pensiero di 'Soldatino'.