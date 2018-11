© foto di Federico De Luca

Angelo Di Livio, grande ex di Fiorentina e Juventus, ha analizzato in un'intervista al Corriere Fiorentino la gara di sabato. Ecco un estratto: "È una partita che tutti vorrebbero giocare, l’atmosfera al Franchi è unica. Anche per le strade si respira l’aria di attesa, è naturale dare tutto per fare felice i tifosi. A Torino la sentono, non come a Firenze perché loro disputano spesso partite di alto livello, però non è una gara come le altre. La Viola di oggi? La squadra non vince ma gioca bene, manca un po’ di esperienza ma quando si allestisce un gruppo giovane le flessioni sono naturali. In attacco serve più decisione. Quando calci in porta devi pensare solo a fare gol. Penso a Simeone: si danna l’anima, ma quando arriva al tiro deve essere spietato. Mi ricorda Schick della Roma. Consiglio a entrambi di riguardare i vecchi filmati, magari quelli di Inzaghi e di Batistuta. Gabriel sfondava sempre la rete. Se sento Enrico (Chiesa, ndr)? Sì, gli ho mandato diversi messaggi per complimentarmi. Non so se Federico diventerà più forte di lui, lo deve dimostrare. Poi nessuno può giudicare meglio dei tifosi viola: credo che a Firenze si sia visto Enrico nel momento migliore della carriera. Pjaca? Mi dicono che a livello caratteriale non sia forte. Non va contestato, non va fischiato altrimenti rischia di abbattersi. Adesso però è il momento di dimostrare il talento".