Di Livio: "Juve meno cannibale del solito ma chi vuole lo scudetto dovrà fare i conti con Pirlo"

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a TuttoJuve.com rilasciando alcune dichiarazioni a proposito dell'avvio di stagione da parte della squadra di Pirlo: "Si può dire che quella vista fino ad oggi è apparsa meno cannibale rispetto al passato, nel suo dna c'è sempre stata la volontà di far sua questo tipo di incontro. Però la squadra è in grande crescita, ha saputo aspettare la Lazio e ripartire in contropiede. Qualcosa di nuovo sta venendo fuori. Non è che parliamo di una Juve a metà classifica, nonostante qualche pareggio di troppo è lì vicino alle prime. La grande squadra possiede dei momenti difficili, ma è capace sempre di andare avanti. Chi vorrà vincere lo scudetto dovrà fare i conti con i campioni in carica".