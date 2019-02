© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto l’ex calciatore Angelo Di Livio: “Critiche ingiuste ad Allegri? No per questa partita sono giuste. La Juve prendendo Ronaldo ha dato un segnale su quello che voleva fare in Champions e la partita dell’altra sera non ha detto la stessa cosa. La gara è ancora aperta, ma la Juve non ha giocato da squadra, non ha avuto la mentalità giusta. Dybala in quella posizione non serve. Le critiche ad Allegri? Secondo me il tifoso è deluso anche dal gioco. La Juve nelle ultime partite non sta giocando un grandissimo calcio. Il suo futuro dipende molto dalla Champions, sono discorsi che oggi non possiamo fare. Io credo molto nella rimonta".