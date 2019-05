© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione Calcio&Mercato, è intervenuto l’ex calciatore Angelo Di Livio: “La lotta Champions? Chi sbaglia una partita sarà fuori. Tutti ragionano sul vincere le quattro partite che restano. L’Atalanta ha il calendario più difficile, ma è la più in forma. Icardi? L’Inter vuole darlo via, ma la Juventus non rinforzerà mai una diretta concorrente con Dybala”.