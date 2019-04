© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto l’ex calciatore Angelo Di Livio: “Quello di Allegri è un ciclo lungo, secondo me lui ragiona da Ferguson, ma non credo che rimarrà alla Juventus. Più facile che resti Spalletti o Gattuso? Non vedo perché Spalletti dovrebbe andare via se raggiungerà la Champions League. Anche Gattuso sta facendo benissimo. La situazione Icardi non l’ha creata Spalletti”.