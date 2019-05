Di Lorenzo: "Dai dirigenti nostrani poca attenzione alle serie inferiori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il terzino Giovanni Di Lorenzo ha parlato anche della difficoltà di emergere dalle serie inferiori a causa di una certa miopia di alcuni dirigenti: “Si guarda poco alle categorie inferiori, ci sono stati giocatori forti in B e in C che meriterebbero un'occasione. Penso al mio amico Donnarumma che ha fatto quasi 50 gol in 2 anni in B, possibile che nessuno lo prenda in Serie A? Io forse potevo arrivarci prima, ma sono stato sfortunato perché dopo il fallimento della Reggina, quando ero nel giro dell’Under 21, sono dovuto ripartire da zero e per fortuna l’Empoli decise di puntate su di me”.

Una scalata quella di Di Lorenzo, prossimo ad approdare al Napoli, dovuta anche al rapporto con il suo agente Mario Giuffredi che gli ha cambiato la carriera: “In lui ho trovato chi finalmente credeva in me, ma sopratutto mi ha fatto svoltare a livello di testa. Mi ha dato autostima e consapevolezza dei miei mezzi . All'epoca giocavo e non giocavo, grazie ai suoi consigli ho fatto il salto di qualità".