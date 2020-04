Di Maio: "Se siamo imprudenti adesso in estate rientriamo in lockdown"

Ospite de ‘La vita in diretta’ in onda su Rai1 Luigi Di Maio, ministro degli esteri, ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno eco a quelle del Premier Conte arrivate da Lodi (Clicca qui per le dichiarazioni!): "Se siamo imprudenti adesso in estate rientriamo in lockdown. "Il malato Italia sta meglio, lo stiamo curando, ma non è ancora in condizione di uscire totalmente dal lockdown. Se il presidente del Consiglio non dà l'ok all'apertura di negozi e mercati, è perché ancora ci sono rischi sanitari alti, ce li certifica la comunità scientifica”.

Spazio poi ad un ricordo per gli operatori sanitari e non solo che nella loro opera per la comunità hanno perso la vita: “Tra le persone morte ci sono medici, infermieri, tanti cittadini e ci sono anche i sacerdoti che hanno svolto una grande funzione nella loro comunità e purtroppo ci hanno rimesso la vita. Il mio più grande abbraccio ai loro familiari".