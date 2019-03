Di Marzio: "Icardi deve giocare contro la Lazio"

Il tecnico Gianni Di Marzio è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole su Mauro Icardi e il suo possibile impiego nella gara contro la Lazio: "Icardi deve giocare se non c'è Lautaro Martinez, nonostante tutto è un centravanti che segna sempre, ha una percentuale altissima di gol. L'argentino serve in assenza per infortunio di Lautaro Martinez, Spalletti ha bisogno di un centravanti contro la Lazio. Quando Spalletti lo vedrà affaticato allora lo sostituirà. Keita? Non è una prima punta, è un esterno":