Di Marzio: "Le big di Serie A cambiano volto: obiettivi e strategie di calciomercato"

Serie A terminata, ora spazio alle coppe europee con tre italiane protagoniste (Napoli e Juve in Champions League e l’Inter in Europa League) e poi al calciomercato. La sessione estiva 2020 sarà più breve del previsto e prenderà ufficialmente il via martedì 1 settembre per concludersi il 5 ottobre, ma le big del nostro campionato sono già a lavoro per rinforzare le rispettive rose. Obiettivi, acquisti già effettuati, strategie: l’analisi del mercato delle grandi di Serie A.

JUVENTUS

Se la squadra è concentrata sulla Champions, la dirigenza ha già individuato alcune priorità in sede di trattative. Tra queste – vista anche l’incerta permanenza di Higuain – c’è l’arrivo di un nuovo centravanti: il ds Paratici ha messo nel mirino Milik, attaccante che lascerà Napoli in estate. Con il polacco è già stata raggiunta una base d’intesa, toccherà adesso trovare l’accordo con il club di De Laurentiis. I bianconeri sono pronti a sacrificare Bernardeschi, profilo che al Napoli piace, che però non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Già ufficiale invece l’arrivo dal Barcellona di Arthur, arrivato a Torino nell’ambito dell’operazione che ha portato Pjanic in blaugrana, così come l’acquisto avvenuto lo scorso gennaio di Kulusevski.

INTER

Il duro sfogo di Conte nei confronti di dirigenza e proprietà rischia di portare a un nuovo ribaltone in panchina: l’Inter adesso è concentrata sull’Europa League, poi si capirà se le parti potranno continuare o meno insieme (con Max Allegri sullo sfondo in caso di divorzio). Le strategie di mercato nerazzurre dipenderanno dunque da chi siederà in panchina, anche se la società ha già ufficializzato due importantissimi acquisti: Achraf Hakimi e Alexis Sanchez. Il cileno, già in prestito all’Inter in questa stagione, ha risolto il contratto che lo legava allo United e ha firmato un triennale con il club di Suning. Lascerà l’Inter in prestito invece il giovane Esposito. I nerazzurri insisteranno per Tanguy Ndombele: per arrivare al centrocampista classe 1996, l’Inter è pronta a sacrificare Skriniar in uno scambio col Tottenham.

ATALANTA

La dirigenza nerazzurra ha già perfezionato un affare importante per la prossima stagione, riscattando dal Chelsea il cartellino di Mario Pasalic. Già ufficiale anche l’acquisto di Simone Muratore (classe 1998) dalla Juve. Tra i profili valutati ci sono quelli di Emmanuel Dennis, attaccante 1997 di proprietà del Club Brugge, e quello di Malang Sarr, difensore che si è svincolato dal Nizza su cui però è in vantaggio il Torino. Quale futuro invece per Duvan Zapata? L’attaccante partirà solo per un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Rientra in rosa dopo l’ottima stagione al Verona Pessina: il suo futuro però è tutto da decidere.

LAZIO

La società biancoceleste sta lavorando al colpo David Silva, 34 anni e capitano del Manchester City nell’ultima stagione. L’esterno offensivo si libera a zero e in casa Lazio cresce l’ottimismo verso la fumata bianca. Sempre per il reparto avanzato si continua a lavorare per Borja Mayoral, di proprietà del Real Madrid, e per Vedat Muriqi del Fenerbahce (offerti 18 milioni). Lazio che tratta anche Fares, esterno sinistro della Spal. Per quanto riguarda invece il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista lascerà la Lazio solo davanti a una super offerta.

ROMA

L’accordo preliminare già raggiunto con Mkhitaryan per la stagione 2020-2021, poi l’arrivo di Pedro a zero dopo la fine dell’avventura al Chelsea. Due operazioni già definite, ma che adesso sono in standby causa passaggio di proprietà. Il club giallorosso è infatti passato ufficialmente da Pallotta al gruppo Friedkin: operazione da 591 milioni di euro e closing che avverrà entro il 31 agosto. Giusto in tempo affinché la nuova proprietà operi sul mercato, esponendo programmi e strategie. Possibile il ritorno nel ruolo di Ds di Petrachi, licenziato dalla proprietà Pallotta nei mesi scorsi.

MILAN

Dopo la conferma di Pioli, la priorità riguarda i rinnovi di Ibrahimovic (centrale nel progetto della società), Calhanoglu e Donnarumma. Rossoneri che vogliono acquistare Rebic (in prestito fino al 2021) a titolo definitivo dall’Eintracht e trattano col Tottenham per il terzino destro Aurier, visto che uno tra Calabria e Conti verrà ceduto. Dopo il riscatto di Kjaer arriverà un altro centrale, previsti interventi anche a centrocampo. Salutano Biglia e Bonaventura: per loro niente rinnovo di contratto.

NAPOLI

Ufficiali gli arrivi di Rrahmani, Petagna e Osimhen, il Napoli deve risolvere la situazione Milik che non rinnoverà il contratto in scadenza 2021: il polacco ha un accordo con la Juve che offre Bernadeschi e bonus, De Laurentiis però vuole monetizzare al meglio la cessione dell’attaccante. Il City vuole Koulibaly, ma il Napoli chiede 90 milioni di euro. Nelle prossime settimane verrà affrontato anche il tema relativo al rinnovo di Insigne (in scadenza 2022), capitano e simbolo degli azzurri; accordo raggiunto per i prolungamenti di Mario Rui e Di Lorenzo.