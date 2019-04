Di Marzio: "Napoli, un azzardo giocare senza Milik"

A Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, è intervenuto Gianni Di Marzio per parlare di Napoli. Ecco le sue parole:

Sulla partita dei partenopei contro l'Arsenal

"L'approccio alla partita non è stato dei più logici, visto che le inglesi vanno sempre a mille. In più loro avevano ancor più veleno visto l'ultimo ko in campionato. Emery cambia sempre formazione, ma anche lo stesso Ancelotti, trovando una squadra a tre dietro, ha lasciato fuori Milik. Insigne veniva da un periodo negativo, non era ancora in condizioen di giocare in Inghilterra. Giocare senza un punto di riferimento come Milik è stato un azzardo. In mezzo al campo poi grosse difficoltà e dietro si sbagliava troppo".

Su Ancelotti

"Ha vinto di tutto e di più, ma se dobbiamo fare una considerazione su ieri sera, dobbiamo per forza dire che non doveva lasciare fuori Milik. Insigne poi ripeto non stava bene e non poteva giocare contro una squadra inglese. Non sta bene nè fisicamente nè mentalmente, viste le critiche in patria".