Il tecnico Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole della vicenda Icardi-Spalletti, con il ritorno tra i convocati dell'attaccante argentino: "Icardi titolare in Genoa-Inter? Un paradosso. Spalletti ha trasformato questa situazione, per me semplice, in una telenovela a puntate. Il tecnico ha gettato il calciatore in pasto al popolo, è stato un atto poco corretto questo".