Di Marzio sul Napoli: "Arsenal battibile. Insigne ha sbagliato due volte"

Attraverso le frequenze di MC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, l'ex tecnico del Napoli Gianni Di Marzio ha parlato delle ultime vicende in casa partenopea. "Ancelotti non deve dimostrare a Napoli di essere un vincente, l'ha dimostrato in giro per il mondo. E' un grande tecnico, questo è fuori discussione. Ha adattato i calciatori a sua disposizione al 4-4-2, non poteva fare di più. Gli si può fare qualche appunto, come risultato, sull'eliminazione dalla Coppa Italia. In Champions ha dato grande credibilità al Napoli, visto che ha sfiorato il passaggio del turno contro PSG e Liverpool", le sue parole. Ma cosa temere dell'Emirates Stadium? Di Marzio, che in Inghilterra ha lavorato col QPR, ha detto: "Gli inglesi hanno una intensità nettamente superiore alle altre scuole calcio del mondo, giocano al top fino al 95'. Si allenavano in modo forsennato dal lunedì alla domenica. La difesa dell'Arsenal è ballerina, il Napoli può fare gol. Gli azzurri possono andare avanti in Europa League, perché giocherà come ha fatto in Champions".

Come interpretare le recenti parole di Insigne? "Bisogna stare sempre sull'attenti. Insigne, nell'intervista e nella rettifica odierna, ha sbagliato due volte. Come un arbitro che, per sistemare un errore precedente ne commette un altro. Di sicuro aver preso un procuratore come Raiola non aiuta, lui riesce a fare trasferimenti importanti. Magari Insigne si è sentito importante come i grandi del calcio, ha pensato al PSG, allo United, al Real Madrid. Va ridimensionato nel suo rapporto con la stampa, è un ottimo calciatore ma deve stare attento a ciò che dice. Non deve parlare del futuro o del contratto, ma rimandare ogni discorso per evitare problemi".