Di Natale: "Ai tifosi dell'Udinese dico di godersi CR7. Juve la più forte"

Italia U20, i convocati per l'8 Nazioni: non c'è Antonucci

Lecce, La Mantia al 45': "Emozione per il gol. Lotteremo nella ripresa"

Oggi in tv, gli anticipi della A, la Serie B e i campionati esteri

Napoli, Meret: "Sto lavorando per rientrare al più presto"

Juventus, chance per Bentancur. E in attacco Allegri bluffa

Milan, Higuain-Cutrone coppia che funziona: 4 gol in 65 minuti insieme

SPAL, due dubbi per Semplici: Antenucci ancora in panchina?

Inter, riecco Vrsaljko. E Spalletti per la SPAL cambia l'attacco

Napoli, col Sassuolo riposa Milik: in attacco Mertens e Insigne

Maradona risponde ai detrattori: "Chi oggi mi critica, si drogava con me"

Inter, i convocati di mister Spalletti per la trasferta di Ferrara

Frosinone, Ghazoini convocato dal Marocco under 20

ChievoVerona, 23 calciatori convocati per la sfida al Milan

Inter, distrazione muscolare per Brozovic: out con la SPAL

Napoli, i convocati di Ancelotti: out Luperto, squalificato Mario Rui

Italia femminile, Gama out per la Svezia

Antonio Di Natale , ex attaccante e bandiera dell'Udinese, ha parlato attraverso Il Messaggero Veneto di Cristiano Ronaldo e del match che i friulani giocheranno contro la Juventus: "CR7? Credo che per il nostro calcio l’arrivo di fuoriclasse del genere possa solo fare bene. Ai tifosi dell’Udinese e di tutte le squadre dico: godetevelo. Udinese-Juve? Credo che affrontiamo la squadra più forte, ma che le partite bisogna giocarle. L’altro giorno ho detto che questa Udinese mi piace, ha una filosofia di gioco ben precisa e lo ribadisco", le parole dell'ex punta friulana riportate da Tuttojuve.com .

