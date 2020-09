Di Natale: "Caputo si è meritato tutto. La sua è una storia che fa bene al calcio"

vedi letture

Antonio Di Natale è tornato a parlare alla Gazzetta dello Sport ripartendo da una valutazione su Ciro Immobile: "Sa fare tutto, gioca libero un po' come facevo io. E anche per la Nazionale è fondamentale". Poi su Belotti: "Non può giocare insieme a Immobile visto come Mancini ha impostato la squadra". Su Ciccio Caputo: "Lo conosco da quando giocava a Empoli. Si è meritato tutto: sono queste le storie che fanno bene al calcio". Infine una battuta su Chiesa: "Può seguire le orme del padre. Ci vuole pazienza però, il percorso è lungo".