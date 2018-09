Di Natale: "Juve? Napoli avrebbe vinto Scudetto senza ko a Firenze"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Di Natale, ex attaccante di Empoli e Udinese nonché attuale collaboratore tecnico di Pasquale Marino tra le file dello Spezia, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di TeleRadioStereo 92.7. "Insigne? A numeri ha dimostrato di essere un grande giocatore. Poi, se in Nazionale non funziona il gruppo, è difficile fare bene. Se lavoriamo sui giovani, come si deve, poi la qualità esce fuori. Per me era impossibile fare male quando giocavo se Totti, Vieri e Del Piero. Non potevo fare altro che migliorare. L'attacco che ti intriga di più di questa Serie A? Ci sono giocatori con tanta qualità, il Napoli l'anno scorso ha fatto più di 90 punti, hanno segnato tutti. Anche la Roma ha fatto benissimo. Ci sono ragazzi giovani e bisogna avere pazienza e per poter vincere qualcosa. Non può però segnare solo un giocatore, c'è bisogno di tutti gli attaccanti. Dybala? Secondo me è un grandissimo giocatore ma la concorrenza è tanta. Se uno è intelligente e capisce il momento può essere in grado di fare la differenza anche se gioca solo 20 gare invece che 38", ha detto Di Natale che ha poi parlato della corsa Scudetto: "Campionato senza storia? La Juventus ha qualcosa in più di tutti. Lo scorso anno se il Napoli non avesse perso quella partita di Firenze avrebbe vinto il campionato, secondo me. Quella è stata la svolta, ma hanno dimostrato che qualcosa di diverso si può fare".