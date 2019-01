© foto di Lorenzo Marucci

Antonio Di Natale ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Firenzeviola.it' per parlare di Fiorentina e non solo: "Muriel - ha dichiarato - è un grandissimo giocatore e speriamo stia anche bene fisicamente, il pubblico con lui si divertirà. Lui va in profondità, si muove in mezzo alle linee, è imprendibile lì. Se può giocare con Simeone? Si, Muriel è seconda punta, Simeone più prima, con Chiesa a destra è un bel terzetto. Cosa penso della Fiorentina? Ha puntato sui giovani e sta facendo un buon campionato, li ho visti bene anche in coppa ieri. Chiesa è giovane ma sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore che vede la porta.

Sulla Supercoppa Italiana che andrà in scena mercoledì: "Non è scontato vinca la Juve, anche il Milan è una bella squadra. Speriamo sia una bella partita e che ci faccia divertire.

Su Higuain: "Grandissimo giocatore che continuerà a fare gol, anche io ho avuto delle pause. Kean e Bernardeschi i giovani che servono? Sta cambiando il calcio, servono giocatori che non siano punte e Mancini sta andando in questa direzione".