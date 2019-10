Di Vaio: "Grazie a tutte le leggende che hanno onorato il Bologna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Emozioni indelebili di una notte magica". Marco Di Vaio, attraverso Instagram, ringrazia tutti i grandi ex calciatori che hanno partecipato alla gara tra le leggende del Bologna e del Real Madrid per i 110 anni dei rossoblù: "Grazie a tutte le persone che hanno reso questa notte indimenticabile , grazie a tutte le legends per aver onorato il club con la loro presenza e grazie a tutti i nostri tifosi che hanno dimostrato ancora una volta di essere unici!!Forza Bologna sempre".